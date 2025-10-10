自民党の高市総裁と公明党の斉藤代表は１０日、国会内で両党による連立政権の継続を巡り会談した。公明側が求めていた企業・団体献金の規制強化に自民が応じず、斉藤氏は連立からの離脱を通告した。１９９９年から２６年間続く連立を含む自公の協力関係は幕を下ろすことになった。斉藤氏は会談後、国会内で記者会見し、「自民の回答は『これから検討する』という不十分なもので、極めて残念だ。連立政権はいったん白紙とし、関