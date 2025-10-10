日本―パラグアイ試合終了間際、ヘディングで同点ゴールを決める上田＝パナソニックスタジアム吹田サッカー日本代表は10日、大阪・パナソニックスタジアム吹田での国際親善試合でパラグアイ代表と2―2で引き分けた。前半に先制された後に小川（NECナイメヘン）のミドルシュートが入り、追い付いた。後半に勝ち越されたが、終了間際に途中出場の上田（フェイエノールト）が同点ゴールを決めた。世界ランキング19位の日本は同3