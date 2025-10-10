SixTONES松村北斗（30）が10日、都内で主演映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督）初日舞台あいさつに登壇。言葉の力について語った。新海氏による07年公開の同名劇場アニメ作品の実写版で、松村にとって初の単独主演映画。互いに特別な思いを抱きながら小学校の卒業とともに離れ離れになった主人公・遠野貴樹（松村北斗）と篠原明里（高畑充希）の18年間にわたる人生を描く。劇中の問いかけにちなみ、「これまで出会った言