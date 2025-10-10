½÷Í¥¤ÎµÜ¢®¤¢¤ª¤¤¡Ê39¡Ë¹âÈª½¼´õ¡Ê33¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¼ç±é¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤Î¡ÈÆóÌÌÀ­¡É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¿·³¤»á¤Ë¤è¤ë07Ç¯¸ø³«¤ÎÆ±Ì¾·à¾ì¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡£¸ß¤¤¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤­¤Ê¤¬¤é¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¤È¤È¤â¤ËÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¤È¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¡Ê¹âÈª¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£ÀëÅÁ³èÆ°¤Ç¡¢µÜ¢®¤È¹âÈª¤Ï¾¾Â¼¤¬½êÂ°¤¹¤ëSixTONES¤Î