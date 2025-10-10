神奈川県庁（資料写真）神奈川県人事委員会（小池治委員長）は１０日、県職員の月給を４月にさかのぼって３・０９％（１万２３１８円）引き上げるよう黒岩祐治知事と長田進治県議会議長に勧告した。期末・勤勉手当（ボーナス）も０・０５カ月分引き上げ、４・６５カ月とした。民間企業の給与水準との均衡を図るためで、月給とボーナスの引き上げ勧告は４年連続。月給の引き上げ幅は平成以降３番目の大きさで、１万円を超えるの