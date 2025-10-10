困窮する子育て家庭へのアンケートで、夏休み期間中、子どもの食事の量や回数を減らすことがあった家庭は、半数以上に上ったことがわかりました。認定NPO「キッズドア」が主に、ひとり親世帯などの困窮する子育て家庭、約1500世帯を対象に行った調査によりますと、「夏休み期間中、経済的な理由で子どもの食事の量や回数を減らすことがあった」と回答した家庭は、半数以上に上りました。所得300万円以上の家庭においても、47％と半