SixTONES松村北斗（30）が10日、都内で主演映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督）初日舞台あいさつに登壇した。松村にとって初の単独主演映画で、同舞台あいさつは全国136館で生中継された。封切りを迎え「いよいよ公開したんだなという興奮もありますけど、不安な気持ちもあります」と率直な心境を吐露した。奥山監督の登壇時に観客からの拍手が一段と大きくなったと体感があったという。「この映画の届き方として、僕の感