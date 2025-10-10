愛知県豊橋市の新アリーナ建設問題で、約1年ぶりに工事が再開されます。 【写真を見る】豊橋新アリーナ10月27日工事再開 市民団体が“樹木伐採を最小限に抑えるよう”要望書提出 長坂尚登市長｢丁寧に進めていきたい｣ 愛知 2024年、計画中止を掲げ当選した長坂尚登市長によって工事は中断されていましたが、ことし7月の住民投票では一転、賛成多数で計画再開が決まりました。 工事は10月27日に始まり、新アリー