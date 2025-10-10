◇国際親善試合日本代表―パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦し、１―１で前半を終えた。長期離脱中の冨安、伊藤、町田、コンディション不良の守田に加え、米国遠征から三笘、板倉、遠藤と主力７人を欠く緊急事態下で臨む一戦となった。それでも、前半４分に、ＤＦ渡辺剛のロングパスにＭＦ伊東純也が抜け出してチャンスメ