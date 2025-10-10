山陽オートのG2「若獅子杯争奪戦」は2日目を終えた。10Rには連勝を狙って佐藤励（25＝川口）が登場。前を行く山本将之を追ったが、地元の山本将も止まらず佐藤は2着まで。佐藤は「すごくタイヤがゴツゴツするし、エンジンも良くはない。先で伸びないし、伸びが止まっている。音は良くなったけど動きにつながっていない。ヘッド周りを調整してみます」。まだ納得いく状態にはなっていない。ただ、こんな課題山積みの状態こ