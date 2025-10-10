東京・渋谷区の代々木公園で、九州グルメが勢ぞろいしたイベントが開催されています！宮崎名物の地鶏に鹿児島の安納芋の焼き芋！東京・渋谷の代々木公園に、きょうから九州グルメおよそ50店舗が大集結しています！40代「『九州ならでは』って感じ」60代（10年以上の常連）「本当に毎年欠かさずお邪魔しているので、いろんなものがいただけるのが魅力」毎年来るという常連さんを始め、多くの人が食べていたのが、硬めの博多麺に豚骨