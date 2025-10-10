自民党本部を出る高市総裁＝10日午後、東京・永田町公明党が自民党との連立政権からの離脱を決め、自民に対して企業・団体献金の規制強化を求める圧力は一層高まりそうだ。献金の受け皿制限を主張する公明案に、献金禁止を目指してきた立憲民主党は歩み寄りを見せる。自民は拒否しているが、派閥裏金事件を含め「政治とカネ」問題で孤立を深めそうだ。公明は自民に対し、連立維持の条件として献金規制強化と裏金事件の真相解明