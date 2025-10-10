「国際親善試合、日本代表−パラグアイ代表」（１０日、パナソニックスタジアム吹田）元日本代表ＦＷで８月１０日に肺炎のため８１歳で死去した釜本邦茂さんを悼み、試合開始前に黙とうをささげた。日本とパラグアイの両軍先発イレブンがセンターサークル上に並んで目を閉じ、ベンチの森保監督やスタンドのサポーターも黙とうした。釜本さんは１９６８年メキシコ五輪で得点王に輝き、日本の銅メダル獲得に貢献。日本代表通