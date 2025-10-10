公明党の斉藤代表は１０日午後、国会内で自民党の高市総裁と会談したものの連立交渉が決裂し、連立枠組みからの離脱を決めたと発表しました。 公明党の斉藤代表は自民党・高市総裁選出を受けた連立協議を巡り、企業・団体献金の規制強化や派閥裏金事件の真相解明を求めましたが、溝は埋まらず、自民党の不信払拭に向けた努力が不十分と判断しました。一方、政策ごとの協力は継続し、選挙協力は人物本位とする方向です。 自民党と