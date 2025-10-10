１１日から３連休という人も多いと思いますが、片品村の日光白根山では紅葉が見頃を迎えています。 県内有数の紅葉スポット丸沼高原・日光白根山ロープウェイの周辺ではモミジやナナカマドなどが赤や黄色に染まり秋の訪れを感じさせています。 関係者によりますと、ことしは台風の影響もなく今月に入り一気に冷え込んだたため最高のコンディションだといいます。ロープウェイの山頂駅は標高が２０００ｍですが、現在