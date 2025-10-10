歩行者とトラックによる事故を防ぐための交通安全教室が福山市の中学校で開かれました。トラック交通安全教室は事故の削減につなげようと「小丸交通財団」が全国の小中学校で開いていて今年で12年目です。10日は福山市立東朋中学校の1年生約120人が参加。トラックが道路を曲がる時前のタイヤと後ろのタイヤが通る場所が違う「内輪差」に注意が必要と説明を受けました。■参加した生徒「横断歩道の内側で待ったり（トラックドライバ