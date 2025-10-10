＜SkyレディスABC杯最終日◇10日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞【画像】男子も真っ青な「わらじターフ」を飛ばす後藤あいと、未発表の赤黒パター国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終日。16歳のアマチュア・後藤あい（松蔭高2年）が3バーディ・4ボギーの「73」と落とすも逃げ切り、トータル4アンダーで史上7人目のアマチュア優勝を飾った。 4つのボギーをたたいて終盤に入ったが、16番から3連続