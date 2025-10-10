1月、東広島市の住宅で高齢の夫婦と二男の3人が死亡しているのが見つかった事件で、警察は二男（当時32）を被疑者死亡のまま殺人容疑で書類送検しました。二男は両親を殺害した後、自殺したとみられています。【2025年10月10日放送】