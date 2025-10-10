お笑い芸人のやす子さんが自身のXで愛猫「アビシ」を迎えて一年が経つことを報告しました。 【写真を見る】【 ねこ 】やす子さんの愛猫「アビシがうちに来て一年〜」「一生幸せにするからね〜！」比較写真で幸せ明らかフォロワーお祝い「ずっと一緒な感じの仲良し」やす子さんは「アビシがうちに来て一年〜」と知らせ、写真を2枚投稿。「←1年前」の写真では、カーペットに腹ばいになったアビシがちょっと緊張したような目