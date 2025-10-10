台湾が“建国記念日”と位置づける「双十節」の祝賀式典が行われ、頼清徳総統は中国に対し「武力や威圧によって台湾海峡の現状を変えることを諦めてほしい」と強調しました。「双十節」は中華民国の建国記念日にあたり、中華民国を正式な名称としている台湾は、毎年10月10日に祝賀式典を行っています。式典で頼清徳総統は、「歴史の悲劇を決して繰り返してはならない。侵略は必ず敗れ、団結は必ず勝つ」と強調した上で、こう中国に