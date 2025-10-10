公明党が自民党との連立を解消する方針を表明したことについて、ロシアのメディアは「自民党の政権維持を脅かす可能性がある」と報じました。公明党が連立を離脱する方針を表明したことについて、ロシア国営のタス通信は10日、速報しました。背景には自民党の裏金問題があると分析。「公明党の離脱は、自民党の政権維持を脅かす可能性がある」と伝えています。