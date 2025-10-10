今年のノーベル平和賞が発表され、南米ベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏が選ばれました。今年のノーベル賞に選ばれたマリア・コリナ・マチャド氏は、ベネズエラの野党指導者です。ベネズエラでは反米左派マドゥロ大統領が独裁色を強めていて、マチャド氏は去年7月に行われたべネズエラの大統領選挙で野党側の候補として出馬を目指していましたが、マドゥロ政権側に事実上立候補を阻止されました。マチャド氏は野