農水省はさきほど、今年とれるコメは去年より大幅に増える予想だと発表しました。これまで農水省は稲の生育について、猛暑などの影響を受けているものの、「おおむね順調に推移している」と説明していました。こうしたなか、さきほど、9月末時点での「コメの予想収穫量」は、去年より68万5000トン増え、747万7000トンになる見込みだと発表しました。主食用への転作が増えたのが大きな要因で、予想通りであれば、2017年以降で過去最