「国際親善試合、日本代表−パラグアイ代表」（１０日、パナソニックスタジアム吹田）日本が０−１の前半２６分、同点ゴールを奪った。後方からのパスを受けたＦＷ小川が体を反転してペナルティーエリアの外から右足シュート。相手ＧＫに上方にはじいて阻まれたかにみえたが、ボールがワンバウンドしてゴールネットに吸い込まれた。日本の国際Ａマッチでの得点は７月１５日の東アジアＥ−１選手権・韓国戦で前半８分にジャー