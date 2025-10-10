ファーストステージを前にポーズを決める左から巨人・大城、同阿部監督、横浜ＤｅＮＡ・三浦監督、同筒香＝横浜（花輪久写す）プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージ（３試合制）は１１日、横浜スタジアムなどで開幕し、セ・リーグ２位の横浜ＤｅＮＡベイスターズは３位の読売ジャイアンツと対戦する。午後２時試合開始。１０日は試合前の会見が行われ、横浜の三浦大輔監督は「クライマックスシリーズ