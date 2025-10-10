（キャスター） 台風が近づいている喜界島から中継です。 （記者） 私は、現在奄美大島の東にあります、喜界島からお伝えしております。 後ろに見える漁港が、空港からおよそ5分ほどの距離にある漁港になっています。 風なのですが、3時間ほど前に喜界島に上陸した時に比べて、だんだんと風が強くなっている状況にあります。 あちらに少し暗くて見えづらいですが、防波堤があり時折、強く高い波が打ち付けている様