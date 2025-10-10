鹿児島労働基準監督署は、鹿児島市内の食品会社の工場で、危険防止の措置を怠り、従業員が機械に巻き込まれ、左腕を切断する大けがをしたとして、この食品会社と工場長を10日、鹿児島地検に書類送検しました。 労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されたのは鹿児島市の西原食品と工場長です。 鹿児島労働基準監督署によりますと、おととし5月、西原食品の工場内で、従業員が、機械でレンコンを砕く作業をしていたところ、金属製