公明党の斉藤鉄夫代表は10日午後、自民党の高市早苗総裁と会談し、自民党との連立を解消すると伝えました。 （公明党 斉藤鉄夫代表）「『政治とカネに』関する基本姿勢につきまして、意見の相違がございました」 10日午後、開かれた会談では公明党が自民党に求めた「企業・団体献金」の規制強化案について合意には至らず、公明党の斉藤代表は高市総裁に連立から離脱する考えを伝えました。 公明党鹿児島県本部は9日東京で開かれ