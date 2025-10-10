メ～テレ（名古屋テレビ） 自民、公明両党が連立政権の解消を表明しました。公明党の岡明彦愛知県議は、「連立解消はやむを得ない」と話します。 「我々地方で様々党員、支持者、地域の皆様と話をしている際も、『政治とカネの問題を決着すべきだ』とたくさんの声を頂戴しましたので、今までの流れからすると、政治とカネの問題が前進しなければ、連立の解消はやむを得ないと思います」(公明党 岡明彦愛知県本部幹事