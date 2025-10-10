秋田朝日放送 東北農政局は１０日、今年＝２０２５年の秋田県産のコメの予想収量を発表しました。全体として高温・渇水や大雨の影響は予想よりも少なく、例年並みの作柄になったということです。 東北農政局によりますと、今年の秋田県産の主食用米の作付面積は８万１２００ｈａと見込まれます。農家が価格が高い主食用米に移行したことなどから前年産に比べておよそ９０００ｈａ増えたと見られるということです。 作付面