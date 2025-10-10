藤木直人、高見侑里がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。10月4日（土）の放送は、バレーボール女子日本代表の小島満菜美（こじま・まなみ）選手が登場！ 新体制となってからの日本代表の変化や、小島選手のポジション“リベロ”の役割と魅力を伺いました。（左から）藤