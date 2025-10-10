秋田朝日放送 秋田市の沼谷純市長は新たな副市長に前副知事の猿田和三さん（６２）を選任する人事案を議会に提案し同意されました。 沼谷秋田市長は１０日の市議会本会議で、前副知事の猿田和三さんを選任する人事案を提出し、全会一致で同意を得ました。 猿田さんは産業労働部長を務めた後、２０２１年に副知事に就任。４月の知事選に立候補し落選していました。 会見した沼谷市長は、自分にはないものを持っているこ