◆国際親善試合日本代表―パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦し、ＦＷ小川航基が同点ゴールとなる豪快なミドルシュートを決めた。前半２１分に失点したが、同２５分に中盤でパスカットしたＭＦ佐野の縦パスを小川が受けると、振り向きざまに右足で豪快なミドルシュート。パラグアイＧＫが左手でパンチングしたが、ボールの