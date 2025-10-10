秋田朝日放送 秋田市で１０日朝、散歩をしていた男性がクマに襲われけがをしました。秋田県内のクマによる人身被害の発生は５日連続です。 警察と消防によりますと、１０日午前６時すぎ秋田市河辺三内で散歩をしていた７３歳の男性が木の陰から飛び出してきた何かに襲われ、そのはずみで転倒しました。帰宅後に右足の太ももから出血していることに気がつき警察に通報しました。 駆けつけた秋田県の職員が傷跡を確認しクマ