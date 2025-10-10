◆米女子プロゴルフツアービュイックＬＰＧＡ第２日（１０日、中国・旗忠花園ＧＣ＝６７０３ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、本格参戦３年目の勝みなみ（明治安田）が１２バーディー、１ボギーで日米ツアーを通じて自己ベストの６１をマークし、通算１３アンダーで単独首位に立った。前週のロッテ選手権では優勝争いの末に３位。好調を維持し、初優勝へ向かう。ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに