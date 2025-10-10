視線が痛い首が据わる前に寝返り！？生後3カ月から片時も目が離せない／発達障害、認められない親わが子の正解がわからない（1）初めての育児に奮闘するさくら。あるとき出かけたベビーマッサージで、息子シュウの様子に「他の子とちょっと違うのかな」と感じ、発育にも不安を覚えるように。成長していくにつれ、手がかかっていくようになるシュウ。2人目の育児も重なり、さくらに限界に近づくも、夫はまるで他人事のような態度