¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤¬8Æü¡¢9Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤È¤ÎÎ¹¹Ô·×²è¤ä¡¢¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢¡ÈB¥¹¥Ý¥Ã¥È¼£ÎÅ¡É¤ò¼õ¤±¶á¶·¤òÊó¹ð8Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ËÙ¤ÏÉ×¡¦Æô»Ò¾¡µª¤µ¤ó¡¢µÁÊì¡¢Ì¼¡¦ºÌ·î¤µ¤ó¤È¤Î4¿Í¤Ç¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥Î¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÇã¤¤Â·¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¹¹Ô¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Õ¥§