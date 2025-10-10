¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬·ãÀïÄ¾¸å¤Î¡ÈÌþ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Æ°Êª¤È¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¥á¥í¥á¥í¾õÂÖ¤À¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¡¢¥­¥å¡¼¥È¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¡È¥É¥¢¥Ã¥×¼«»£¤ê¡ÉWWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ»þ´Ö11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤Ë¸þ¤±¡¢³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÅþÃå¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤­¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¥¤¥è¤ÏÅê¹Æ