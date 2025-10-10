公明党が自民党との連立枠組みから離脱するとのニュースを伝える中国国営中央テレビ電子版＝10日、北京（共同）中国の主要メディアは10日、公明党が自民党との連立枠組みから離脱すると日本メディアを引用して速報し、高い関心を示した。中国との国交正常化を推進した公明党は、中国側から「井戸を掘った人（恩人）」との評価を受けている。中国外交筋は取材に、公明党離脱で「日中外交や交流が影響を受ける可能性がある」と懸念