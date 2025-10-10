アイスダンスフリー演技する吉田唄菜（左）、森田真沙也組＝トビリシ（共同）【トビリシ共同】フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）トリアレティ杯第2日は10日、ジョージアの首都トビリシで行われ、アイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）はフリー7位の合計167.96点でリズムダンス（RD）から変わらず5位だった。CSはグランプリ（GP）シリーズに次ぐ格付けの大会。