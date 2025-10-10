会談に臨む自民党の高市総裁（中央右）と公明党の斉藤代表（同左）。右端は自民党の鈴木幹事長、左端は公明党の西田幹事長＝10日午後、国会公明党の斉藤鉄夫代表が10日、連立政権からの離脱を表明したことを受け、自民党内には「政策の停滞は避けられない」（中堅）との懸念が広がった。選挙協力も白紙となり、閣僚経験者は「次期衆院選では多くの自民議員が議席を失うだろう」と危機感を抱いた。公明党内からは「政治とカネ」の