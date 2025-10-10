記者団の取材に応じる立憲民主党の野田代表＝10日午後、国会立憲民主党の野田佳彦代表は10日、公明党が自民党との連立離脱を表明したのを受け、首相指名選挙での野党間の候補一本化に重ねて意欲を示した。国会内で記者団に「野党連携へ各党の理解が深まってきている。丁寧に共闘を呼びかけたい」と述べた。ただ、日本維新の会と国民民主党は慎重姿勢を崩さなかった。立民の安住淳幹事長は、公明が首相指名選挙で自民の高市早苗