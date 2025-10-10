◇キリンチャレンジカップ2025 日本-パラグアイ(10日、パナソニックスタジアム吹田)日本代表は前半21分、パラグアイに先制ゴールを奪われますが、26分には小川航基選手のミドルシュートが決まり同点に追いつきました。日本はアルミロン選手の巧みなゴールで劣勢に立たされるものの、ボールをキープし攻め手を探るなか、FWの小川選手がペナルティアーク付近から積極的にミドルシュートを放ちます。思い切り振り抜かれたシュートは、