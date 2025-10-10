Image: 株式会社yonobi こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。毎日使うバックパックに必要なのは、収納力もさることながら背負ったときの収まりかもしれません。muonの「THE Backpack」は、必要最低限＋αをしっかり収納しながら、装いにも自然に馴染む設計です。サイズが大きくて後ろ姿が「バックパックに背負われてる人」のようになってしまう。そんな違和感が出にくい理由を、機能と佇まい