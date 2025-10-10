Image: Amazon 悪いこと言わないので、思い切って。長らく続いてきたAmazonのプライム感謝祭セール。先行セールから数えて1週間にも及ぶ大大セールでしたが、みなさん欲しいものは買えました？そんなセールの最後の最後で、ひとつ背中を押したいのですが、もし手元に1.4万円あるなら「Anker Soundcore Liberty 4 Pro」を回収しておいてください。 Anker Soundcore Liberty 4 Pro