県北から秋の便りです。三次市では幻想的な「霧の海」が広がりました。盆地をすっぽりと覆った霧を朝日が染めていきます。10日、この秋一番の冷え込みとなった三次市で現れた「霧の海」です。早朝に気温が下がり、川の水蒸気が霧となって立ち昇る現象です。展望台には多くの人が訪れ、幻想的な光景に見入っていました。■訪れた人「心が洗われるという感じ。日常を忘れていいですね」霧の海は晴れた日など気象条件が合えば来年3月