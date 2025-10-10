県立広島大学の職員が、複数の学生サークルから受け取った700万円余りを私的に使っていたことがわかりました。不正に金銭を受け取っていたのは県立広島大学の教学課に勤務する20代の有期雇用の職員です。大学によると、職員は去年3月から今年9月までの間、「ほかのサークルでお金が必要になったので、代わりに貸しておいてほしい」などとウソの説明をして、学生サークルなど11団体から約714万円を受け取っていま