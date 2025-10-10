北海道旭川市では屈指の歴史ある場所『銀座通り商店街』。明治時代からある商店街で、当時は“市民の台所”と、うたわれたほど。 画像：北海道Likers 今でも『銀ビル』や市民に愛され続けている『三番館』が並び商店街を支えています。そして旭川ラーメンで有名な『蜂屋』の本店もこの商店街にあります。 歩行者天国となっている『銀座仲見通り』は、鳥居型の街灯があり七福神を祭っており、老舗の甘味処や八百屋、鮮魚店