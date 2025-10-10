8月11日の熊本県の記録的な大雨から、明日（10月11日）で2か月を迎えます。復旧は地域で大きな差が出ていて、まだ手つかずの場所もあります。 【写真を見る】「記録的大雨」2か月経っても生活道路に“大きな穴”帰宅困難・・・『まだ住むの？』それでも帰りたい住民の願い 山間部の住民の声 熊本県宇城市の中心部から車で25分の山間部にある、小川町東海東。 8月の大雨で土砂崩れが多発し、生活道路は通れるように応急措置が