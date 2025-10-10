パイオニアは、カロッツェリアブランドより、前後2カメラタイプのデジタルミラー型ドライブレコーダー「VREC-MZ300D」を2025年11月に発売します。 「VREC-MZ300D」 記事のポイント ドライブレコーダーの装着率が年々増加するなか、ミニバンやワゴン車など後方の視界が狭い車種において、デジタルミラー型ドライブレコーダーのニーズが高まっています。本製品はリアカメラの映像をミラーで確認できるので、車体の後方が確